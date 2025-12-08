Oduro se inventa un golazo brutal para el Barça Atlètic en El Collao / @ArsenKveFCB

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Oduro se inventa un golazo brutal para el Barça Atlètic en El Collao

Oduro firmó una auténtica joya con el Barça Atlètic en el duelo ante el CD Alcoyano al marcar de forma directa una falta lateral que sorprendió a todos. El atacante ghanés colocó el balón por la escuadra y superó a un Zarraga desprevenido para firmar el 1-1 en un partido completamente abierto y lleno de ocasiones. Un golazo de muchísima calidad que confirmó la locura del encuentro en El Collao, aunque finalmente el filial azulgrana acabó cayendo por 3-2. Más información