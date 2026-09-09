Carlos Ortega: "Estoy en el mejor club del mundo" / FC BARCELONA

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Carlos Ortega: "Estoy en el mejor club del mundo"

"Estoy en el mejor Club del mundo y no podría estar mejor en ninguna parte. Estoy muy agradecido al Club y al Presidente por la confianza desde el primer momento. Mi familia y yo estamos muy contentos por esta renovación y por seguir más años aquí", afirmó Ortega durante el acto de firma de ampliación de contrato que tuvo lugar en el despacho del presidente del Barça Joan Laporta, con la presencia del directivo de la sección, Joan Solé.