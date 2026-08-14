N'guessan: "Hemos trabajado muy bien en Andorra" / FC BARCELONA

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

N'guessan: "Hemos trabajado muy bien en Andorra, hemos sufrido un poco, pero me alegro volver a jugar al balonmano"

El lateral francés del Barça, Timothey N'Guessan, atendió a los medios en la previa del partido de semifinales de la Premium Cup. El Barça de Carlos Ortega, después de un stage de cuatro días en Encamp (Andorra), afronta este fin de semana su primer compromiso de pretemporada. Una cita de nivel como la Premium Cup en la que el equipo defiende título y en el que se enfrentará a rivales conocidos de la EHF Champions como el Füchse Berlin y el PSG. El equipo local, el HSG Nordhorn-Lingen, completa la nómina y será el primer rival de los azulgranas en la semifinal.