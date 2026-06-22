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Blaz Janc: "Es un sueño vestir esta camiseta tanto tiempo"
En el acto de firma de su renovación, celebrado en el Palco del Palau, Blaz Janc ha asegurado que "nunca había imaginado jugar tantos años" en el "mejor equipo del mundo". Para añadir que "Vestir esta camiseta es el sueño de todos los jugadores, y más hacerlo durante tanto tiempo. Me siento como en casa. He ganado aquí mi primera Champions, mis hijos han nacido aquí... eso es algo más que un club", ha insistido en los micrófonos de los medios del Club.