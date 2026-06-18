Dika Mem: "Quiero dejar una mentalidad de ganador, de querer competir, en todos los jóvenes que están llegando" / David Rubio

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Dika Mem: "Quiero dejar una mentalidad de ganador, de querer competir, en todos los jóvenes que están llegando"

Dika Mem, capitán azulgrana, visitó la redacción de SPORT junto a su entrenador, Carlos Ortega, para hacer balance de una temporada que ha sido tan feliz como complicada. Y es que más allá de los títulos, el jugador francés ha tomado este curso la decisión de cambiar de aires y jugará a partir de 2028 en las filas del Füchse Berlin, precisamente el rival del Barça en la reciente final europea. Más información