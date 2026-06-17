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Timothey N’Guessan renueva con el Barça hasta 2029

Timothey N’Guessan renueva con el Barça hasta 2029

Timothey N’Guessan renueva con el Barça hasta 2029 / FC BARCELONA

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Timothey N’Guessan renueva con el Barça hasta 2029

FC BARCELONA

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Después de coronarse como los reyes de Europa y hacer una temporada impecable, el Barça de balonmano ha decidido hacer un movimiento estratégico con la renovación de su lateral izquierdo Timothey N’Guessan. El francés tenía contrato hasta 2027 y su vinculación con el club blaugrana se prolongará hasta 2029, con lo que completará un total de 13 temporadas en el club en el que aterrizó en 2016.

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