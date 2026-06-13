Luís Frade después de pasar a la final de la Champions: "Hoy ha sido una victoria de equipo" / David Rubio

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Luís Frade después de pasar a la final de la Champions: "Hoy ha sido una victoria de equipo"

Luís Frade atiende en exclusiva a SPORT tras el pase a la final de la Champions League de balonmano. El barça venció al Aalborg en una intensa prórroga en el que el equipo blaugrana logró distanciarse en el marcador de su rival. Frade se ha mostrado muy contento con la victoria y reconoce que el gran trabajo en equipo ha sido esencial para conseguir el resultado final.