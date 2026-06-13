David Rubio

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El Lanxess Arena se prepara para una semifinal con mayoría de seguidores alemanes

La atmósfera ya se siente en los alrededores del Lanxess Arena de Colonia, donde cientos de aficionados calientan motores para la semifinal de la Champions de balonmano entre el Barça y el Magdeburgo. La presencia de seguidores alemanes es claramente mayoritaria, aunque la afición azulgrana también empieza a hacerse notar en una cita clave por un puesto en la gran final.