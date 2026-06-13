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El Lanxess Arena se prepara para una semifinal con mayoría de seguidores alemanes

El Lanxess Arena se prepara para una semifinal con mayoría de seguidores alemanes

David Rubio

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El Lanxess Arena se prepara para una semifinal con mayoría de seguidores alemanes

David Rubio

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La atmósfera ya se siente en los alrededores del Lanxess Arena de Colonia, donde cientos de aficionados calientan motores para la semifinal de la Champions de balonmano entre el Barça y el Magdeburgo. La presencia de seguidores alemanes es claramente mayoritaria, aunque la afición azulgrana también empieza a hacerse notar en una cita clave por un puesto en la gran final.

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