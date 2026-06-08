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Carlor Ortega: "El equipo lo forma gente ganadora"
El entrenador del Barça, Carlos Ortega, afirmó este domingo, tras conquistar la Copa del Rey ante el Bidasoa (17-37), que “Cuando un equipo está acostumbrado a ganar, esa sensación es adictiva. Nuestros jugadores quieren seguir ganando”, finalizó. Más información
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