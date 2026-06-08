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El Barça arrasó al Irudek Bidasoa en la final de la final de la Copa del Rey

El Barça arrasó al Irudek Bidasoa en la final de la final de la Copa del Rey

El Barça arrasó al Irudek Bidasoa en la final de la final de la Copa del Rey / FC BARCELONA

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El Barça arrasó al Irudek Bidasoa en la final de la final de la Copa del Rey

FC BARCELONA

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El Barça arrasó al Irudek Bidasoa Irun por 17-37 este domingo en Alicante en la final de la final de la Copa del Rey con una sensacional actuación conjunta en la que brillaron por encima del resto dos pesos pesados del equipo como Emil Nielsen (18 paradas en 45 minutos) y Dika Mem con ocho goles de 10 lanzamientos. Además, los catalanes igualaron la mayor diferencia de la historia, lograda hace 43 años con los bidasotarras también como rivales (36-16). Y lo hicieron ante los ojos del presidente Rafa Yuste, quien bajó a la pista a la entrega del trofeo y hasta disfrutó con el himno del club por megafonía en una gran deferencia de la Federación Española. Más información

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