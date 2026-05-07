Valero Rivera recibió el homenaje del Barça en su último partido en el Palau a sus 41 años. / FC BARCELONA

Valero Rivera recibió el homenaje del Barça en su último partido en el Palau a sus 41 años.

Valero Rivera hijo, quien recibió un homenaje del club en su último partido en el Palau a sus 41 años. "Ha sido una noche muy difícil para nosotros. Estuvimos ahí en la primera parte, pero el Barça jugó muy, muy bien. Hicieron un gran partido y ojalá ganen el título en Colonia. Antes y después del partido me emocioné mucho. Volver aquí es especial, el Palau siempre ha sido mi casa y es un orgullo acabar aquí", dijo.