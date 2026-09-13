¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
¡El Barça, campeón de la Lliga Catalana!
El Barça se proclamó campeón de la Lliga Catalana tras remontar al iLERNA Lleida (96-87) en una final que dominó el conjunto ilerdense durante tres cuartos. Los azulgrana reaccionaron en el último periodo con Kevin Punter asumiendo protagonismo, mientras Joel Parra fue clave con 21 puntos y Justin Robinson, MVP de la final, aportó 19 puntos y 7 asistencias. La nota negativa fue la lesión de Darío Brizuela en el tercer cuarto. Más información