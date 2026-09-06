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Kevin Punter: "Las palabras no pueden expresar la ilusión que me hace seguir"

Kevin Punter: "Las palabras no pueden expresar la ilusión que me hace seguir"

Kevin Punter: "Las palabras no pueden expresar la ilusión que me hace seguir" / Sport.es

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Kevin Punter: "Las palabras no pueden expresar la ilusión que me hace seguir"

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El escolta estadounidense afronta la temporada con un reto muy claro: convertirse en uno de los grandes líderes del vestuario y demostrar ese papel también ante los numerosos jugadores que se han incorporado al equipo. “Aún debo mostrar a los nuevos chicos que tengo que ser un líder”, reconoce Punter, consciente de que su importancia en el nuevo Barça va mucho más allá de la anotación. Más información

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