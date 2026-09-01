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Justin Minaya ya ha pasado la revisión médica con el Barça

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Justin Minaya ya ha pasado la revisión médica con el Barça / FC BARCELONA

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Justin Minaya ya ha pasado la revisión médica con el Barça

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El Barça anunció el fichaje de Justin Minaya, la undécima incorporación para el nuevo y renovado proyecto de la temporada que viene. El alero estadounidense, que también cuenta con nacionalidad dominicana, aterriza en el Palau Blaugrana para completar una posición de '3'. Minaya, de 27 años y 1,96 metros de altura, llega procedente de la G League, donde disputó la última temporada con los Osceola Magic. Más información

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