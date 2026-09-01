Justin Minaya, nuevo jugador del Barça Basket: "Estoy muy emocionado de llegar aquí. Es un sueño hecho realidad jugar para un equipo como el Barça y poder venir a jugar la Euroliga" / @FCBbasket

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Justin Minaya, nuevo jugador del Barça Basket: "Estoy muy emocionado de llegar aquí. Es un sueño hecho realidad jugar para un equipo como el Barça y poder venir a jugar la Euroliga"

Justin Minaya, nuevo jugador del Barça Basket, ha atendido a los medios del club durante el día de su presentación. El jugador se ha mostrado muy ilusionado con su nueva etapa, reconociendo que es un sueño hecho realidad, sobretodo al poder jugar la Euroliga. El nuevo proyecto de Sekulic se está acabando de cerrar, con muchas novedades en la plantilla, las cuales van a darlo todo para girar la tortilla y que no se vuelva a repetir la temporada anterior.