Tyrese Martin: "Estoy seguro de que puedo ejercer de líder" / FC BARCELONA

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Tyrese Martin: "Estoy seguro de que puedo ejercer de líder"

Tyrese Martin no es un fichaje más. El Barça apostó fuerte por el jugador nacido hace 27 años en Allentown (Pensilvania) para que sea uno de los líderes de un equipo plagado de novedades. Los primeros días de Martin en el Barça han supuesto la confirmación de estas buenas sensaciones y de que su fichaje podría ser un acierto total. "Estoy seguro de que puedo ejercer de líder y desarrollar este rol, haciendo lo que sé hacer en la pista", comentó la nueva estrella azulgrana a los medios del club. Más información