Kevin Punter se incorpora al grupo y empieza su nueva etapa con Sekulic / FC BARCELONA

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Kevin Punter se incorpora al grupo y empieza su nueva etapa con Sekulic

Kevin Punter ya está de vuelta con el Barça. El escolta estadounidense se ha incorporado al trabajo después de contar con permiso del club para regresar unos días más tarde y ya ha completado su primera sesión con el grupo. Punter está llamado a ser una de las grandes referencias del nuevo proyecto de Aleksander Sekulic, en un equipo profundamente renovado y con muchas caras nuevas. El estadounidense afronta una nueva temporada como una de las principales amenazas ofensivas del Barça, con su capacidad anotadora y su personalidad en los momentos decisivos como grandes señas de identidad. El propio club lo define como uno de los mejores anotadores de Europa