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Kevin Punter se incorpora al grupo y empieza su nueva etapa con Sekulic

Kevin Punter se incorpora al grupo y empieza su nueva etapa con Sekulic

Kevin Punter se incorpora al grupo y empieza su nueva etapa con Sekulic / FC BARCELONA

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Kevin Punter se incorpora al grupo y empieza su nueva etapa con Sekulic

FC BARCELONA

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Kevin Punter ya está de vuelta con el Barça. El escolta estadounidense se ha incorporado al trabajo después de contar con permiso del club para regresar unos días más tarde y ya ha completado su primera sesión con el grupo. Punter está llamado a ser una de las grandes referencias del nuevo proyecto de Aleksander Sekulic, en un equipo profundamente renovado y con muchas caras nuevas. El estadounidense afronta una nueva temporada como una de las principales amenazas ofensivas del Barça, con su capacidad anotadora y su personalidad en los momentos decisivos como grandes señas de identidad. El propio club lo define como uno de los mejores anotadores de Europa

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