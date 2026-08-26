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Yoan Makoundou: “Me siento muy bien, emocionado, con ganas de empezar a trabajar y ponernos a punto con los nuevos compañeros”.

Yoan Makoundou: “Me siento muy bien, emocionado, con ganas de empezar a trabajar y ponernos a punto con los nuevos compañeros”.

Yoan Makoundou: “Me siento muy bien, emocionado, con ganas de empezar a trabajar y ponernos a punto con los nuevos compañeros”. / @FCBbasket

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Yoan Makoundou: “Me siento muy bien, emocionado, con ganas de empezar a trabajar y ponernos a punto con los nuevos compañeros”.

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El nuevo fichaje del Barça Basket ha atendido a los medios del club después de vestir de blaugrana en los primeros entrenamientos que se están produciendo a las órdenes de Sekulic. El jugador se ha mostrado muy contento de haberse incorporado al club y ha hablado sobre las cualidades que puede aportar en la próxima temporada. Makondou también ha confirmado como fueron las primeras charlas con el entrenador y como llegarón a un acuerdo común.

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