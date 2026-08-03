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Xevi Pujol, nuevo director deportivo del Barça

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Xevi Pujol, nuevo director deportivo del Barça

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Ya es oficial. Xevi Pujol llega al Barça después de que el club azulgrana haya anunciado su contratación como nuevo director deportivo de la sección. En el comunicado, el Barça confirma que Pujol será "el máximo responsable deportivo del Barça de baloncesto y será el encargado de definir la filosofía deportiva de la sección". Firma con el club azulgrana un contrato para las próximas tres temporadas, hasta 2029.