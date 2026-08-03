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Así es Xevi Pujol, nuevo director deportivo del Barça

Ya es oficial. Xevi Pujol llega al Barça después de que el club azulgrana haya anunciado su contratación como nuevo director deportivo de la sección. En el comunicado, el Barça confirma que Pujol será "el máximo responsable deportivo del Barça de baloncesto y será el encargado de definir la filosofía deportiva de la sección". Firma con el club azulgrana un contrato para las próximas tres temporadas, hasta 2029. Más información