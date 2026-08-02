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Norchad Omier, objetivo del Barça para ocupar el puesto de '5'

Norchad Omier, objetivo del Barça para ocupar el puesto de '5'

Marc del Río

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Norchad Omier, objetivo del Barça para ocupar el puesto de '5'

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El Barça Basket continúa trabajando en la incorporación de un pívot titular para el nuevo proyecto de Aleksander Sekulic y Norchad Omier aparece como uno de los nombres que maneja la dirección deportiva. El interior nicaragüense, con experiencia en la NBA y la G-League, también está en la órbita de Baskonia y destaca por su potencia física, capacidad reboteadora y movilidad. Más información

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