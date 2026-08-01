Marc del Río

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El fichaje frustrado de Guillem Vives por el Barça: "Fue un golpe muy duro"

Guillem Vives ha recordado el episodio que marcó su carrera cuando estuvo a punto de fichar por el Barça en 2017. El nuevo jugador del Casademont Zaragoza asegura que el club azulgrana lo descartó tras una revisión médica por un diagnóstico que "nunca se confirmó", una decisión que califica como uno de los momentos más duros de su trayectoria. Además, habla de su salida de la Penya y de su sentimiento verdinegro. Más información