Marc del Río

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El Barça Basket apuesta por Kuzey Kiliç, una de las promesas del scouting europeo

El Barça Basket refuerza su estructura deportiva con la incorporación de Umut Kiliç a la secretaría técnica. Con solo 26 años, el especialista en scouting llega tras pasar por clubes como Fenerbahçe, Zenit San Petersburgo y Dubai Basketball. Un fichaje estratégico que busca potenciar el trabajo de captación de talento y que coincidirá con la llegada de Xevi Pujol para liderar la nueva etapa deportiva de la sección. Más información