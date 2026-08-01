Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezDiomandéClasificación Clásica San SebastiánClásica San Sebastián 2026Tour de Francia Femenino hoyEtapa 1 Tour Femenino 2026CanceloEbrima TunkaraPaula BlasiHorario JódarComunicado FIFABirmingham - BarcelonaHamza AbdelkarimPaula OstizReal Madrid - Fiorentina1x1 BarçaAdeyemiJuan Carlos NavarroNutricionista selecciónWojciech SzczesnyTer StegenMercado de fichajesCómo ver Barça pretemporadaJoan PradellsConductores catalanesPadre LamineJordi CruzLamine YamalMaldiniMadre TopuriaDani OlmoFruto secoPlaystationOutdoor
instagramlinkedin
El Barça Basket apuesta por Kuzey Kiliç, una de las promesas del scouting europeo

El Barça Basket apuesta por Kuzey Kiliç, una de las promesas del scouting europeo

Marc del Río

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Barça Basket apuesta por Kuzey Kiliç, una de las promesas del scouting europeo

Marc del Río

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Barça Basket refuerza su estructura deportiva con la incorporación de Umut Kiliç a la secretaría técnica. Con solo 26 años, el especialista en scouting llega tras pasar por clubes como Fenerbahçe, Zenit San Petersburgo y Dubai Basketball. Un fichaje estratégico que busca potenciar el trabajo de captación de talento y que coincidirá con la llegada de Xevi Pujol para liderar la nueva etapa deportiva de la sección. Más información

TEMAS