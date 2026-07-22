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El Barça ya tiene entrenador: Aleksander Sekulic firma hasta 2028

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Marc del Río

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El Barça ya tiene entrenador: Aleksander Sekulic firma hasta 2028

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El Barça ha hecho oficial la incorporación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del primer equipo de baloncesto. El técnico esloveno, de 48 años, firma hasta junio de 2028 y sustituye a Xavi Pascual al frente del banquillo azulgrana. Tras conquistar la Liga Adriática con el Dubai Basket y compaginar su labor como seleccionador de Eslovenia, Sekulic afronta el mayor reto de su carrera con el objetivo de devolver al Barça a la lucha por todos los títulos. Más información

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