Marc del Río

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El Barça ya tiene entrenador: Aleksander Sekulic firma hasta 2028

El Barça ha hecho oficial la incorporación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del primer equipo de baloncesto. El técnico esloveno, de 48 años, firma hasta junio de 2028 y sustituye a Xavi Pascual al frente del banquillo azulgrana. Tras conquistar la Liga Adriática con el Dubai Basket y compaginar su labor como seleccionador de Eslovenia, Sekulic afronta el mayor reto de su carrera con el objetivo de devolver al Barça a la lucha por todos los títulos. Más información