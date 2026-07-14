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Stanley Umude, cerca de fichar por el Barça de basket
El Barça de baloncesto continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada y habría dejado encarrilada una de las posiciones que más preocupaban en los despachos del Palau. Según ha informado Encestando a través de su cuenta de ‘X’, el club azulgrana da por cerrado el fichaje de Stanley Umude, alero estadounidense de 27 años que llegaría como agente libre. Más información
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