FC BARCELONA

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Justin Robinson: "Es un honor tener la oportunidad de jugar en un club increíble y prestigioso como el Barça"

El base, nacido en Manassas (Virginia) el 12 de octubre de 1997, llega al Palau Blaugrana para asumir la dirección del juego y aportar visión, ritmo y rapidez en la toma de decisiones. Es un base eléctrico, con valentía en el lanzamiento exterior y también a la hora de romper las defensas y atacar el aro. Se considera un "ganador", pero, sobre todo, "un líder dentro y fuera de la pista". "Quiero seguir siendo yo mismo, ser constante, aportar tanto en ataque como en defensa y hacer lo que el equipo necesite para ganar".