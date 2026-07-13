Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezInduráinPuyolPedriJustin RobinsonTopuriaMercado de fichajesEtapa 10 Tour de FranciaTour de Francia hoyClasificación Tour de Francia hoyMundial 2026 hoyCuadro MundialLamine EspañaAbuela LamineLuis de la FuenteNorman FosterToni NadalRafa NadalCuándo juega España FranciaFinal Mundial 2026Partidos gratis MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
Justin Robinson: "Es un honor tener la oportunidad de jugar en un club increíble y prestigioso como el Barça"

Justin Robinson: "Es un honor tener la oportunidad de jugar en un club increíble y prestigioso como el Barça"

FC BARCELONA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Justin Robinson: "Es un honor tener la oportunidad de jugar en un club increíble y prestigioso como el Barça"

FC BARCELONA

RRSS WhatsAppCopiar URL

El base, nacido en Manassas (Virginia) el 12 de octubre de 1997, llega al Palau Blaugrana para asumir la dirección del juego y aportar visión, ritmo y rapidez en la toma de decisiones. Es un base eléctrico, con valentía en el lanzamiento exterior y también a la hora de romper las defensas y atacar el aro. Se considera un "ganador", pero, sobre todo, "un líder dentro y fuera de la pista". "Quiero seguir siendo yo mismo, ser constante, aportar tanto en ataque como en defensa y hacer lo que el equipo necesite para ganar".

TEMAS