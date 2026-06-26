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La sección azulgrana de basket se prepara para una importante remodelación a todos los niveles

La sección azulgrana de basket se prepara para una importante remodelación a todos los niveles

El Barça tiene por delante un verano con muchos cambios / Marc del Río

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La sección azulgrana de basket se prepara para una importante remodelación a todos los niveles

Marc del Río

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Marc del Río nos explica la revolución total que se viene en el basquet azulgrana. Tras confirmarse la tercera temporada consecutiva sin títulos, el Barça está listo para afrontar un nuevo verano cargado de cambios, y los movimientos que se irán certificando estos próximos días apuntan a una remodelación prácticamente total de la sección. Más información

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