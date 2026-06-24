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Juani Marcos tras la derrota del Barça Basket: "Estamos muy dolidos, pero nos dominaron en todos los partidos”

Juani Marcos tras la derrota del Barça Basket: "Estamos muy dolidos, pero nos dominaron en todos los partidos”

Juani Marcos tras la derrota del Barça Basket: "Estamos muy dolidos, pero nos dominaron en todos los partidos” / Marc del Río

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Juani Marcos tras la derrota del Barça Basket: "Estamos muy dolidos, pero nos dominaron en todos los partidos”

Marc del Río

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Juani Marcos atiende a Sport tras la dura derrota contra el Valencia Basket que ha comportado a que el Barça haya perdido la Liga Endesa en el Palau Blaugrana. El jugador blaugrana se ha mostrado muy dolido por la situación y ha sido crítico con el juego del equipo en todos los partidos anteriores contra el equipo valenciano. Más información

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