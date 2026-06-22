Clyburn pone el foco antes del tercer partido / Valentí ENRICH

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Will Clyburn en la previa del Barça-Valencia: “Es un privilegio jugar estos partidos”

La última semana de baloncesto de la temporada arranca a lo grande. Este lunes, a partir de las 20h (CEST), Barça y Valencia Basket se citan en el Palau Blaugrana en el tercer partido de las finales de la Liga Endesa. Después del 1-1 cosechado en el Roig Arena, Xavi Pascual y sus jugadores cuentan con el factor pista, ya que los dos siguientes encuentros de la eliminatoria se disputarán en el feudo culé. Will Clyburn analiza la previa del tercer partido de la final de la Liga Endesa entre Barça y Valencia Basket, con la serie empatada y el Palau Blaugrana como escenario de un duelo decisivo. El jugador azulgrana deja un mensaje claro antes del choque: el Barça no puede pensar en lo individual y debe seguir jugando como equipo en una serie larga, exigente y de máxima tensión. Además, Clyburn asegura que disputar un partido por el título siempre es una sensación especial y se muestra preparado para vivir el momento.