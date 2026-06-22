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Todo preparado para el tercer encuentro: Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana con la serie empatada

Ya está todo preparado para la celebración del tercer encuentro de la final por el título de la Liga ACB. Las plantillas del FC Barcelona y Valencia Basket se han ejercitado esta mañana en el Palau Blaugrana. La serie llega empatada a la Ciudad Condal, donde el conjunto ‘taronja’ deberá ganar uno de los dos partidos para regresar con vida a la capital valenciana.