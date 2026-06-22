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Todo preparado para el tercer encuentro: Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana con la serie empatada

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Todo preparado para el tercer encuentro: Barça y Valencia Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana con la serie empatada

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Ya está todo preparado para la celebración del tercer encuentro de la final por el título de la Liga ACB. Las plantillas del FC Barcelona y Valencia Basket se han ejercitado esta mañana en el Palau Blaugrana. La serie llega empatada a la Ciudad Condal, donde el conjunto ‘taronja’ deberá ganar uno de los dos partidos para regresar con vida a la capital valenciana.

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