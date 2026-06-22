El Barça prepara el último entrenamiento antes del partido de este lunes ante Valencia Basket / Valentí ENRICH / Sport

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El Barça prepara el último entrenamiento antes del partido de este lunes ante Valencia Basket

El Barça prepara el último entrenamiento antes del partido de este lunes ante Valencia Basket, el tercero de las Finales de Liga Endesa (20:00). Igualdad en la eliminatoria, ambos equipos con una victoria, y el Palau como factor decisivo. El club blaugrana contará con el apoyo de su afición para evitar volver a Valencia y levantar el título el próximo miércoles. Más información