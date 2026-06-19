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Juani Marcos: “Tenemos que estar mentalizados de que es solo un 1-0 y estar preparados desde el minuto 1, algo que nos falló ayer”

Juani Marcos: “Tenemos que estar mentalizados de que es solo un 1-0 y estar preparados desde el minuto 1, algo que nos falló ayer”

Juani Marcos dejó una reflexión muy clara tras la victoria del Barça / Marc del Río

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Juani Marcos: “Tenemos que estar mentalizados de que es solo un 1-0 y estar preparados desde el minuto 1, algo que nos falló ayer”

Marc del Río

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Juani Marcos dejó una reflexión muy clara tras la victoria del Barça en el primer partido de la final de la Liga Endesa ante Valencia Basket. El base argentino pidió prudencia pese al 1-0 azulgrana y subrayó cuál debe ser la gran clave del siguiente duelo: imponer el ritmo del Barça frente al juego vertiginoso del conjunto taronja. El primer partido terminó 113-112 para los azulgranas en una final histórica por anotación. Más información

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