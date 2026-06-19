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El Barça vuelve a ejercitarse en el Roig Arena tras la historica victoria de anoche ante Valencia Basket

El Barça vuelve a ejercitarse en el Roig Arena tras la historica victoria de anoche ante Valencia Basket

El Barça vuelve a ejercitarse en el Roig Arena / Marc del Río

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El Barça vuelve a ejercitarse en el Roig Arena tras la historica victoria de anoche ante Valencia Basket

Marc del Río

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El Barça de basket ya prepara el segundo partido de la final de la Liga Endesa en una previa marcada por la confianza, la concentración y la sensación de haber dado un golpe muy serio en Valencia. El equipo azulgrana se llevó el primer duelo en el Roig Arena por 113-112 tras prórroga, firmó 19 triples y recuperó el factor cancha en una noche histórica.

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