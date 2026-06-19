El Barça vuelve a ejercitarse en el Roig Arena / Marc del Río

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El Barça vuelve a ejercitarse en el Roig Arena tras la historica victoria de anoche ante Valencia Basket

El Barça de basket ya prepara el segundo partido de la final de la Liga Endesa en una previa marcada por la confianza, la concentración y la sensación de haber dado un golpe muy serio en Valencia. El equipo azulgrana se llevó el primer duelo en el Roig Arena por 113-112 tras prórroga, firmó 19 triples y recuperó el factor cancha en una noche histórica.