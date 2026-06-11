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Nico Laprovittola: "No ha sido un año fácil, pero intento disfrutar de cada partido aquí y transmitir frescura al equipo"

Tras esta victoria, el Barça de Xavi Pascual tan solo una más para estar en la gran final de la ACB. Para ello, tendrá dos oportunidades en Tenerife y, en caso de ser necesario, se jugaría el pase en un quinto y decisivo partido en el Palau Blaugrana. La afición ha vuelto a conectar con el equipo y sueña con un título inesperado hace apenas unas semanas. Más información