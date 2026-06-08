Nico Laprovittola / Marc del Río

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Nico Laprovittola: “He intentado hablar con el Barça, pero no se ha dado. Mi futuro está bastante incierto”

Nico Laprovittola reconoció que su continuidad en el Barça sigue sin resolverse y admitió que su futuro es incierto tras no haber podido mantener conversaciones con el club. El base argentino explicó que, pese a esta situación, está centrado exclusivamente en los playoffs y en ayudar al equipo a llegar lo más lejos posible. También destacó la dificultad de la serie ante Tenerife y la importancia de aprovechar el factor cancha. Además, aseguró que el vestuario mantiene la ambición intacta y que el objetivo sigue siendo luchar por el título.