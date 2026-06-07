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La victoria del equipo de baloncesto y la derrota del hockey ponen en un aprieto la logística del Palau Blaugrana

La victoria del equipo de baloncesto y la derrota del hockey ponen en un aprieto la logística del Palau Blaugrana

La victoria del equipo de baloncesto y la derrota del hockey ponen en un aprieto la logística del Palau Blaugrana / Albert Briva

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La victoria del equipo de baloncesto y la derrota del hockey ponen en un aprieto la logística del Palau Blaugrana

Albert Briva

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El quinto partido de la semifinal de la OK Liga entre Barça e Igualada está citado desde hace días para este próximo martes 9 de junio, algo que a día de hoy es imposible, porque tras la clasificación de la sección de baloncesto y su condición de favorito en la eliminatoria, jugará el primer partido ante Tenerife este mismo martes en el Palau Blaugrana, haciendo que el hockey tenga que cambiar de día, siempre que el Igualada y la Federación lo acepten. Más información

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