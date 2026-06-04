Xevi Pujol podría seré la alternativa a Juan Carlos Navarro en la dirección deportiva del Barça / Ramon Palomar

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La tarea más decisiva de Xevi Pujol como nuevo director técnico, elegir nuevo entrenador.

El catalán Xevi Pujol ya tiene el acuerdo cerrado con el conjunto azulgrana para tomar el relevo de Juan Carlos Navarro al frente de la dirección deportiva. Ahora le llega el momento de realizar una de las tareas más importantes, sino la más decisiva en su nueva posición en el Barça: elegir al entrenador que ha de llevar las riendas del equipo en los próximos años. Más información