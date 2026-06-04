Ramon Palomar

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Obradovic niega contactos con el Barça y aplaza su decisión sobre el futuro

Ramon Palomar SPORT

Zeljko Obradovic aseguró que no ha mantenido conversaciones con el Barça ni con ningún otro club tras su salida del Partizan. El técnico serbio, vinculado en las últimas semanas al conjunto azulgrana, afirmó que no tomará una decisión sobre su futuro hasta que concluyan las competiciones nacionales y pueda reunirse con su representante para valorar los próximos pasos de su carrera. Más información