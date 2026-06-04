Marc del Río

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Joel Parra: “No voy a entrar en el tema arbitral, tengo que verlas en frío y analizar”

Tras la derrota, el jugador reconoció la dificultad que supondrá regresar a Murcia para disputar el próximo encuentro de la serie. Destacó la fortaleza del rival cuando juega arropado por su afición y aseguró que el equipo deberá recuperarse física y mentalmente para intentar ganar fuera de casa y seguir con vida en los playoffs. Además, evitó polemizar sobre las decisiones arbitrales de los instantes finales, señalando que prefiere analizar las jugadas con calma antes de emitir una valoración. Más información