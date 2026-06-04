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Darío Brizuela: “Los árbitros saben más que nosotros, toman las decisiones y no hay que darle más vueltas”

Darío Brizuela: “Los árbitros saben más que nosotros, toman las decisiones y no hay que darle más vueltas”

Marc del Río

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Darío Brizuela: “Los árbitros saben más que nosotros, toman las decisiones y no hay que darle más vueltas”

Marc del Río

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Dario Brizuela destacó el mérito del rival tras un partido muy igualado y reconoció que el encuentro fue muy diferente al disputado en Murcia, tanto por el planteamiento defensivo como ofensivo. El jugador azulgrana aseguró que el equipo debe recuperarse rápidamente y centrarse en el próximo compromiso, convencido de que pueden volver a ganar fuera de casa. Además, evitó entrar en la polémica arbitral de los últimos minutos y defendió la labor de los colegiados, insistiendo en que el Barça debe dejar atrás la derrota y enfocarse en el decisivo partido del sábado. Más información

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