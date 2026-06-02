Shengelia tiene claro que la única manera de ganar en Múrcia es dándolo todo / FC BARCELONA

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Shengelia tiene claro que la única manera de ganar en Múrcia es dándolo todo

Tornike Shengelia se ha convertido en uno de los jugadores más regulares de la temporada en su primer año en el Barça y también quiere seguir aportando su experiencia, puntos y liderazgo en la primera serie de cuartos de final de la Liga Endesa, que arranca este martes en la pista del UCAM Murcia. Al georgiano le gusta este momento clave del año dónde se decide el título ACB y por ello tiene claro que “este martes empieza la parte más importante de la temporada”, decía a los medios del club el día después de la dura derrota ante el Valencia Basket que los relegó al quinto puesto, y de la que solo se salvó él con sus 17 puntos. Más información