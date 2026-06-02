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Sesión de tiro y máxima tensión: el Barça ya está en Murcia para su gran final

Sesión de tiro y máxima tensión: el Barça ya está en Murcia para su gran final

Sesión de tiro y máxima tensión: el Barça ya está en Murcia para su gran final / FC BARCELONA

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Sesión de tiro y máxima tensión: el Barça ya está en Murcia para su gran final

FC BARCELONA

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El Barça de baloncesto ya está en Murcia para afrontar un partido decisivo del playoff de la Liga Endesa y este vídeo recoge la llegada del equipo azulgrana al Palacio de los Deportes de Murcia, además de la habitual sesión de tiro previa al encuentro ante el UCAM. Una escena de máxima concentración antes de un duelo trascendental, con los jugadores afinando sensaciones sobre la pista en busca de una victoria clave para seguir vivos en la eliminatoria

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