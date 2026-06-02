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El Barça aprieta en el entreno antes de su final en Murcia

El Barça aprieta en el entreno antes de su final en Murcia

El Barça aprieta en el entreno antes de su final en Murcia / FC BARCELONA

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El Barça aprieta en el entreno antes de su final en Murcia

FC BARCELONA

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El Barça de baloncesto ultima su preparación para un duelo decisivo en Murcia después del duro golpe sufrido ante el Valencia Basket. Los azulgrana afrontan el inicio de los cuartos de final de la Liga Endesa con la obligación de reaccionar y este vídeo muestra cómo trabaja el equipo en una sesión de máxima concentración e intensidad. Un entrenamiento marcado por la tensión competitiva y la necesidad de dar un paso al frente para seguir vivo y ganarse el pase a semifinales en el Palau.

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