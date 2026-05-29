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El Barça se prepara para regresar a la acción en la visita al Morabanc Andorra en la última jornada de la Liga Endesa

El Barça se prepara para regresar a la acción en la visita al Morabanc Andorra en la última jornada de la Liga Endesa

El Barça se prepara para regresar a la acción en la visita al Morabanc Andorra en la última jornada de la Liga Endesa / FC BARCELONA

El Barça se prepara para regresar a la acción en la visita al Morabanc Andorra en la última jornada de la Liga Endesa

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Centrados en el play-off de la Liga Endesa "El equipo respira muchísimas ganas de acabar bien la temporada. Somos muchos los que no continuaremos, pero queremos hacer el último baile y ganar este play-off”, comentó Pascual en su comparecencia ante los medios. Y eso pasa por intentar ganar en Andorra y conseguir la 24ª victoria liguera de la temporada. El Barça depende de si mismo para finalizar en tercera posición, algo que le haría tener el factor pista en los cuartos de final, evitar al Real Madrid hasta una hipotética final, y tener como posible rival en semifinales al UCAM Murcia, Más información

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