Joan Laporta: "Xavi Pascual es un entrenador top"
Joan Laporta asistió a la Koeman Cup, donde hizo un repaso a la actualidad, y también habló sobre la sección de baloncesto. La actualidad está centrada en la posible salida de Xavi Pascual como entrenador, algo que el técnico está valorando con la opción de marcharse a dirigir al equipo de Dubai. Laporta habló del de Gavà como “un entrenador top. Tenemos una relación muy potente. Vino para sacarnos de una encrucijada y ahora el primer motivado para ganar la liga es él. Ya veremos. Hablaremos al final”. Más información