El Barça buscar un tercer pívot ¿qué necesita? / SPORT

El Barça buscar un tercer pívot ¿qué necesita?

El Barça sigue trabajando en la confección del nuevo proyecto de cara a la próxima temporada. La mitad de la faena está prácticamente ya hecha, con las incorporaciones ya cerradas de los pívots Moses Wright (Zalgiris) y Josh Nebo (Olimpia Milano), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del base Mike James (Mónaco). Pueden quedar entre tres o cuatro jugadores más para incorporar a un roster que volverá a vivir el enésimo 'plan renove' de los últimos años, pero sin duda, la decisión más trascendental que queda por tomar y que marcará el futuro de la sección es la de la contratación de un nuevo entrenador. Más información