Clyburn y Punter guían al Barça en el contundente triunfo ante Estrella Roja / EUROLEAGUE

Resumen y highlights del Barça - Estrella Roja de Euroliga

El Barça acabó con el Estrella Roja por 80-72 en el primer asalto del Play-In de la Euroliga y el viernes luchará en Mónaco por conseguir el último billete que da acceso al Playoff de la competición europea, en el que espera Olympiacos. Will Clyburn y Kevin Punter, con 22 puntos cada uno, guiaron al equipo de Xavi Pascual en un duelo en el que fueron superiores de principio a fin dominando, con mayor o menor holgura, al cuadro de Sasa Obradovic. Más información