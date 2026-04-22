La exhibición triplista de Clyburn que disparó al Barça en el Palau / EUROLEAGUE

La exhibición triplista de Clyburn que disparó al Barça en el Palau

El primer cuarto del Barça ante el Estrella Roja tuvo un único nombre: Will Clyburn. El alero azulgrana entró en trance con el aro desde la línea exterior. El de Detroit firmó una auténtica exhibición desde el 6,75 y anotó los seis primeros triples que intentó. El Palau enloquecía a medida que el '21' seguía y seguía anotando desde lejos, siempre sin perder el temple en un rostro al que no se le recuerda una facción de miedo, marcado siempre por la confianza que Clyburn transmite, entren o no sus tiros.