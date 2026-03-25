El Barça se apunta un victoria ante el Anadolu Efes / EUROLEAGUE

Resumen y Highlights del Barça - Anadolu Efes de Euroliga

El Barça no falló y se apuntó una victoria reñida y sufrida ante un Anadolu Efes que plantó cara hasta el final. Los de Xavi Pascual vencieron por 78-71 para apuntarse el 19º triunfo continental de la temporada y seguir así en la pelea por ocupar posiciones de Playoff. La alegría ante los turcos llevó la firma de Will Clyburn, que no tuvo piedad, y ante su antiguo equipo se fue hasta los 21 puntos, bien secundado por la pareja Shengelia - Vesely, que combinó 24 tantos. Ercan Osmani anotó 18 puntos para los de Pablo Laso, pero resultaron estériles. Más información