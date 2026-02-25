El Barça ya está en Bolonia: sesión de tiro antes de la Euroliga / FC BARCELONA

El FC Barcelona ya está en Italia para disputar la jornada 29 de la EuroLeague ante la Virtus Bologna. El equipo dirigido por Pascual ha llegado a Bolonia y ha completado la tradicional sesión de tiro previa en la Virtus Segafredo Arena, donde este miércoles (20:30h) buscará una victoria clave para dejar atrás los fantasmas de la Copa del Rey.El roster estará disponible al completo para intentar sumar un triunfo importante a domicilio. Más información